Marmara'da hırçın dalgalar: Dev dalgalar 30 metreye ulaştı

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan fırtına etkisini yükseltti. Tekirdağ'ın şehir merkezinde sahile vuran dalgaların boyu yer yer 30 metreye ulaşırken, sahil alan suyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından 3 gündür etkili olan fırtına şiddetini daha da artırdı. Marmara Denizi'nde etkili poyraz deniz kıyısı bulunan Tekirdağ'ın şehir merkezini vurdu.

Yaklaşık 30 metreye ulaşan dev dalgalar nedeniyle sahil alan suyla dolup taştı. Dev dalgaların etkisiyle yer yer sahilin demirden korkulukları kırıldı. Kent genelinde etkili olan fırtına etkisini sürdürüyor.