İhlas Haber Ajansı

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Marmara'da poyraz etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi’nde poyraz etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara Denizi'nde poyraz etkisini göstermeye başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, “Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor” diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü.


Marmara'nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

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