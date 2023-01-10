İhlas Haber Ajansı

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Marmara'da şiddetli fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde şiddetli fırtına yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına yaşanıyor.


Meteorolojiden yapılan fırtına uyarılarından sonra Marmara Denizi'nin kıyılarında poyraz etkili oldu. Şiddetli şekilde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle, uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemi Tekirdağ kıyılarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi. Fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağında rıhtıma bağlayarak denize açılamadı.


Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar kıyıları dövmeye devam ediyor.

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