İhlas Haber Ajansı

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Marmara'da ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizinde etkisini gösteren lodos fırtınasından dolayı çok sayıda gemi limana döndü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı tekneler, rıhtıma çekerek fırtınanın geçmesini bekliyor.


Uluslararası ticaret yapan çok sayıda büyük gemide Tekirdağ açıklarına demirledi. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, fırtına sebebiyle yükselen dalgalar rıhtıma bağlı teknelere adeta dans ettiriyor.

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