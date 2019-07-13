Marmara'nın İncisi Tekirdağ'da denizler artık daha temiz

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına 2014'te başlanan ve 2017'de faaliyete geçen Süleymanpaşa Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile Marmara'nın incisi Tekirdağ'da çevre daha temiz.

Kurulduğu yıldan bu yana daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren TESKİ, bu yönde atılan en büyük adım olan Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile Süleymanpaşa ilçesinin atıklarının kanalizasyon ile Marmara Denizi'ne dökülmesinin önüne geçti. Üç ana bölümden oluşan tesisin ana bölümünde havalandırmalı kum ve yağ tutucu özelliği olan fiziksel arıtma ünitesi, havalandırma ve çöktürme havuzlarının bulunduğu biyolojik arıtma ünitesi, çamurlaştırma ve çamur depolama alanının bulunduğu çamur bertaraf ünitesi bulunuyor. Ayrıca sistem odasının da (SDACA) bulunduğu tesiste kullanılan borular, uygun basınç sınıfında ve en az 100 yıl ömre sahip. Daha önceki yıllarda direkt olarak Marmara Denizi'ne giden atıklar, 17 Kasım 2017 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma tesisine alınarak, Çevre Bakanlığının belirlediği kriterde tasnif edilip temiz su haline dönüştürüldükten sonra doğaya bırakılıyor. Bu sayede hem Tekirdağ'ın sahilleri kirlenmiyor hem de vatandaşlar daha temiz bir çevre ve denizin keyfini yaşıyor.

Denizlerimiz özlenen temizliğe kavuştu

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz faaliyete geçtiğinden bu yana denizlerimiz özlenen temizlikte ve azalmaya yüz tutan balık çeşitleri de sahillerimizde tekrar çoğalmakta. Ayrıca, yaptığımız çalışmalar neticesinde Tekirdağ'da Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısı 8 oldu. Bu sayı gelecek senelerde daha da artacaktır. Biz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilk hizmet dönemimizde olduğu gibi ikinci hizmet dönemimizde de daha temiz bir çevre ve Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.