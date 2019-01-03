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Marmara'ya fırtına uyarısı: saate 100 kilometre esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Uyarılarda, "Çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Edirne, Kırklareli için uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Marmara'nın kuzey ve batısında Perşembe günü akşam saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında kuzey yönlerden, Marmara'nın güneydoğusunda güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (60-90, kuzey kıyılarında yer yer 100 km/saat), kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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