Maske cezasında vatandaşın yorumu

AK Parti'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla görüşülmeye başlanan torba yasa paketiyle koronavirüs pandemisi döneminde kesilen maskesiz sokağa çıkma cezalarının iptali öngörülürken, Tekirdağlı vatandaşlar bu cezaların iptaline ilişkin yorumunu dile getirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti)n aylardır üzerinde çalıştığı ve bir çok konuyu ele aldığı 100 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başladı. Hazırlanan yeni torba yasaya göre, koronavirüs tedbirlerin uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde uygulanan cezaların iptal edilmesi ele alındı. Yasa, meclisten geçmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girecek.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini dile getiren Tekirdağlı vatandaşların bir kısmı koronavirüs döneminde yaşanan sıkıntılardan dolayı insanların zorluk çektiklerini ve cezaların iptal edilmesinin uygun olacağını savunurken, bir kısmı ise maske uygulamasının gerekli olduğunu ve yasaklara uymayanların cezayı ödemekle mükellef olduklarını ifade ettiler.

Kimi vatandaşlar, “İptal edilmesin. Herkes maske ile geziyorsa onlarda öyle gezselermiş” derken bazı vatandaşlar da, “Cezaların iptal edilmesi lazım. Zaten vatandaş zor günler geçirdi. Pandemi döneminde çok fazla ceza yiyen insanımız oldu. Cezaların kalkması lazım diye düşünüyorum” dedi.