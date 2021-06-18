Mavi gözlü şehirde ‘Mor bahar' şenliği

Mavi gözlü şehir Tekirdağ'da mor lavanta tarlaları vatandaşların ziyaretine açıldı. Lavanta tarlasına gelen Vali Aziz Yıldırım, eşiyle bol bol fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 'mavi gözlü şehir' Tekirdağ'da düzenlenen ‘Lavanta günlerinde buluşalım' adlı etkinlik kapsamında Tekirdağ - Malkara yolu üzerinde bulunan lavanta tarlası ziyarete açıldı. Düzenlenen mor bahar şenliğine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları gösterilerinden sonra, sağanak yağışa rağmen vatandaşlar lavanta tarlalarına akın ederek bol bol fotoğraf çektirdi. Mor bahar şenliğine Tekirdağ'dan yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Tarlaya gelen vatandaşlar, durumdan çok mutlu olduklarını ifade ederek, mor bahar şenliğinin geleneksel hale getirilip, tarlada her yıl bu şenliklerin yapılmasını istedi.

Vali eşiyle bol bol fotoğraf çektirdi

Tarlada bir süre eşi ile birlikte gezip fotoğraf çektiren Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, “Lavanta son yıllarda ülkemizde oldukça ekim alanları genişleyen bir ıtri bitki, aynı zamanda aromatik bir bitki yine bildiğiniz gibi bütün dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle bu pandemi döneminde çok fazla artık revaç bulduğunu çok fazla müşteri bulduğunu biliyoruz hepimiz. Ama tabii ki lavanta bizim geleneksel bitkilerimizden bir tanesi lavanta kokusu her zaman evlerde tercih edilen bir kokuydu. İlimizde aslına bakarsanız çok geniş alanlarda lavanta dikiliyor, ekiliyor ve bundan faydalanıyor. Ama bunu yeterince tanıtmadığımızı düşünmüştük. Sonrasında bu tarz bir etkinlik yaptık, bugün burada hava birazcık hafifte olsa yağıyor buna rağmen arkadaşlarımız burada, vatandaşımız burada bu bizim için oldukça sevindirici. Yol üzerinden gelip geçen vatandaşlarımızın da lavanta tarlalarına girerek resim çektirdiklerini biliyoruz, artık düğün fotoğrafları, nişan fotoğrafları, özel gün fotoğrafları lavanta mevsiminde lavanta tarlalarında da çok güzel bir şekilde yer alıyor, çok güzel kareler veriyor. Bunun için biz buraya da bekliyoruz. Ülkemizin cennet vatanımızın birçok noktasında lavanta şenlikleri düzenleniyor bizim de burada bugün başladı, iki gün daha bu şekilde devam edecek. Gelen misafirlerimizi bekliyoruz, hepsini güzel anlar bekliyor” dedi.

Vatandaşlar da lavanta tarlalarının ziyarete açılmasından çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Lavanta tarlaları Tekirdağ'ımız için son derece önemli bir ekim alanı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dediler.