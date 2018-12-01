Mavridis ailesi Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi açılışı için Tekirdağ'a geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 1 Aralık Cumartesi günü açılışı yapılacak Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesine Tekirdağ'ın eski dönemine ait bin 500 fotoğrafını bağışlayan Dimitrios Mavridis ve ailesini misafir etti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binasında gerçekleşen ziyarette Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat ve TURSAB Trakya Başkanı Orhan Çebi de yer alırken Dimitrios Mavridis'e oğulları Alexandros Mavridis ve Nikolaos Dorotheos Mavridis, kız kardeşi Christina Ziouvas ve eşi Spyridon Ziouvas, akrabaları Vasiliki Vousvonis, Alexandros Vousvonis, rehabilisti Evangelos İatridis ve asistanı Olha Yabonska eşlik etti.

"Bu güzel günde aynı evin çocukları olarak birlikte olduğumuz için çok mutluyum"

Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Mavridis'e açılış öncesinde Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Eşkinat; "Evimizin restorasyonunun ardından içinin müzeye dönüşmesi için gerekli çalışmaları da tamamladık. Şu anda her şey hazır ve yarınki açılışı bekliyor. Bu güzel günde aynı evin çocukları olarak birlikte olduğumuz için çok mutluyum" dedi.

"Türk-Yunan dostluğu adına çok önemli bir gün bizi bekliyor"

Yapılan çalışmanın Türk-Yunan dostluğuna büyük katkı vereceğine inandığını dile getiren Dimitrios Mavridis, "Henüz müzeyi görme fırsatım olmadı. Yarına açılışta benim için de sürpriz olacak. Türk-Yunan dostluğu adına çok önemli bir gün bizi bekliyor. Ekrem Eşkinat dostluğumuza, komşuluğumuza büyük katkı verecek bir çalışmayı başarıyor. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Eşkinat, Mavridis'in 1998 yılında yazdığı Tekirdağ için çok önemli bilgilerin yer aldığı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe'ye çevrilen “İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında” kitabını, Mavridis'in özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğraflarla oluşturulan posta kartı serisini, Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi hediyeliklerini ve “Basında Mustafa Kemal Atatürk” kitabını hediye etti.