Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi

Çorlu Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Hasan Toprak yönetiminde yapılan ikinci oturumda, Mayıs ayı olağan meclis toplantısı ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Bütçe Kesin Hesap Raporu, Belediye Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından okunmasının ardından meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.