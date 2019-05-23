İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi

Çorlu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.


Çorlu Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Hasan Toprak yönetiminde yapılan ikinci oturumda, Mayıs ayı olağan meclis toplantısı ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşüldü.


Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Bütçe Kesin Hesap Raporu, Belediye Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından okunmasının ardından meclis oylamasına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.