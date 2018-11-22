MEB'den Tekirdağ çıkarması

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı genel müdürler, Tekirdağ'da bulunan okulları gezerek, çeşitli toplantılarda bakanlığın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Hacı Ali Okur, ilk önce Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Ardından Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu 80. Cumhuriyet İlkokulu, Özel İdare Ortaokulu ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural Namık Kemal Lisesi ve Ebru Nayim Fen Lisesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları ve 2023 eğitim vizyonu ilgili açıklamalarda bulunan genel müdürler, öğretmenler ve yöneticilerin sorularını yanıtlayarak Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Genel müdürler, okul ziyaretlerinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda Tekirdağ genelindeki resmi-özel okul ve kurum müdürleri ile 12. Eğitim Yöneticileri Buluşmasına katılarak Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak okul yöneticilerinin sorularını yanıtladı.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya gelen Vural, Gençoğlu ve Okur Tekirdağ Namık Kemal Evi'ni ziyaret etikten sonra Tekirdağ'dan ayrıldı.