Mehmet Akif Ersoy Çorlu'da anıldı

20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı gerçekleştirildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Draması sergilendi. Drama içerisinde Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine, bestelenmiş şiirlerine, hayatından kesitlere, Mektepli Draması'na ve Mehmet Akif ile ilgili videolara yer verildi. Program bayrak gösterisi ile son buldu.

Programa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanvekili Kemalettin Avcı, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, protokol üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.