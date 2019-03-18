Mehmetçiğin destanlaştığı zaferin 104. yıldönümü kutlandı

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli başarılarından olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde büyük coşku ve heyecanla kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı münasebetiyle düzenlenen tören programı, Kapaklı Belediye meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde başladı. Çelenk töreninin ardından Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan şehitlerimizin kabristanı ziyaret edildi. 2012 yılında Tunceli'de şehit olan Er Kadir Dadaş ve 2015 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Piyade Er Emrah Çalkın'ın mezarlarını ziyaret eden protokol mensupları, şehitlerin mezarları başına karanfil bırakarak dua etti. Kapaklı İlçe Müftüsü İsa Aktaş tarafından yaptırılan duaların ardından mezarlık çıkışında katılımcılara hoşaf ikram edildi.

"Yüz binlerce gencimiz şehit ve gazi oldu"

Mezarlık ziyareti sonrası saat 10.30'da Kapaklı Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu Konferans Salonu'nda bir anma programı düzenlendi. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı okul müdürü Murat Bekdaş gerçekleştirdi. Bekdaş, "Türk milleti yüzyıllar boyu hiçbir zaman, hiçbir şeyden korkmadan hürriyeti uğruna, namusu, şerefi uğruna, vatan dedikleri toprak uğruna hak için, şehadet mertebesine ermek için, kılıca bedenini kalkan, kurşuna sinesini engel, gülleye göğsünü siper ederek canını vermekten korkmamıştır. Unutmuş olmalılar ki bir ayağı kopan Mehmetçik diğer ayağıyla, bir kolu kopan diğer koluyla, vücudu parçalanan kafasıyla son nefesine kadar inançla, imanla vatanını koruyacak, Çanakkale'yi zalime vermeyecek, 'Çanakkale geçilmez!' dedirtecektir. 19 Şubat 1915'te başlayan, 1916 yılının Ocak ayı başlarında sona eren bu faciada, yüz binlerle ifade edilen yetişkin Türk genci şehit ve gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ruhlarının şad olması niyazıyla hepsine sevgiler ve saygılar sunuyorum'' dedi.

Velilerin gösterileri beğeni topladı

Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 'Çanakkale' konulu video, katılımcıların beğenisine sunuldu. Çanakkale'de savaşan askerlerin, yaşanmış hikayelerin ve Çanakkale Şehitliği'nin görüntülerinin yer aldığı video, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Duygu yüklü videonun ardından Büyükşehir Belediyesi İsmet İnönü İlkokulu velilerinden Mihrican Servi tarafından 'Çanakkale Türküsü' seslendirildi. Gamze Oltulu isimli bir diğer velinin ise 'Şehitler Tepesi Boş Değil' isimli şiiri okumasıyla devam eden programda, velilerin bu özel gösterileri izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Ödüller takdim edildi

Okul öğretmenleri ve velileri tarafından hazırlanan 'Çanakkale' adlı slayt gösterisi, Çanakkale oratoryosu ve koro performanslarının da katılımcıların beğenisine sunulduğu programda 'Çanakkale' konulu yarışmada ödül alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmalarda resim dalında Kapaklı Sanayiciler İlkokulu öğrencisi Defne Özkanat, şiir dalında Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu öğrencisi Ensar Akgül ve kompozisyon dalında ise Kapaklı Anadolu Lisesi öğrencisi Neslihan Açıcı birinci oldu. Birinci olan öğrencilere ödülleri Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy tarafından takdim edilirken, anma programı ödül takdim töreni ile noktalandı.