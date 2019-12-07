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“Mentörlük Eğitimi İşbirliği” protokolü imzalandı

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik "Mentörlük Eğitimi İşbirliği" projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Üniversite-Sanayi işbirliğine yönelik "Mentörlük Eğitimi İşbirliği" projesinin imza protokolü gerçekleştirildi.


Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin protokolü imzaladı. Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker'de yer aldı.


“Mentörlük Eğitimi İşbirliği” protokolü kapsamında alanında uzman profesyonellere inovasyon odaklı işletme mentörlüğü becerileri kazandırmayı ve mentörlük desteğiyle işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon yönetim kapasitelerinin Üniversite-Sanayi işbirliğinde gerçekleştirilecek proje sayılarının arttırılması amaçlanıyor.

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