Meralar gübreleniyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mera gübreleme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında yürütülen Tekirdağ genelinde karaçalı temizliği, tohumlama ve ot planlarına yönelik çalışmalarında Hayrabolu ilçesi Merkez Mahalle meralarında gübre atım ve uygulaması yapıldı.

Gübreleme programına; Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Tokgöz, Ziraat Odası Başkanı Murat Başol, Mera Yönetim Birliği ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Nazmi Pala, Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Aslan, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ile müdürlük personellerinin yanı sıra üreticiler katıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bugüne kadar 24 mahallede toplam 60 bin dekar alanda ıslah çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, 2022 yılında 36 bin 500 dekar alanda ıslah çalışması ve 11 mahallede gübreleme ve karaçalı ayıklama çalışmalarının devam edileceği ifade edildi.