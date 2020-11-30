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Meraya atılan gübre 8 koyunu telef etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meraya atıldığı iddia edilen gübre, bölgede otlanan 8 koyunun zehirlenmesine neden oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meraya atıldığı iddia edilen gübre, bölgede otlanan 8 koyunun zehirlenmesine neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir ve Bayram Anlar isimli vatandaş, Sağlamtaş Mahallesi'nde meraya otlatmak için koyunlarını saldı. Bir süre sonra yere yığılan 8 koyunun, merada otladığı sırada fark etmeyerek yediği gübreden zehirlendiği öne sürüldü.


Olayla ilgili konuşan sürü sahiplerinden Ramazan Demir, “Otlatmaktan dönerken 6 koyunum kimliği belirsiz kişi veya kişilerin meraya döktüğü gübre yüzünden zehirlendi. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum” dedi.



Kuzu yemi ile üre gübresi karıştırılmış


Olayın insanlık dışı olduğunu ifade eden Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy ise, “Olayın ardından jandarma ve ilçe tarım ekipleri inceleme başlattı. Bu olayı gerçekleştiren kişi, belli ki kuzu yemi ile üre gübresini karıştırıp meraya dökmüş. Yapılan olayın çobanlara yönelik sabotaj olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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