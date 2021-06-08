Merdivenler sanatla buluşuyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi ve Resim Sanatçısı Doç. Mahpeyker Yönsel tarafından merdivenlere yapılan resimler görenlerin beğenisini kazanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ve kent estetiğinin arttırılmasını amaçlayan merdiven renklendirme çalışmaları bu yıl sanatsal görseller ile devam ediyor. Şehrin güzelleştirilmesine katkıda bulunan Yönsel, kent estetiğinin arttırılması için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

“Çalışmalarımız devam edecek”

Yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin güzelliğine güzellik katmak, kent estetiğini arttırmak için iki yıldır bu çalışmalara devam ediyoruz. Bu yıl merdivenlerimizi 3 boyutlu görseller ile buluşturarak vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Şehrimizin her noktasını sanatla buluşturacağımız çalışmalarımız devam edecek. Süleymanpaşa'nın güzelleşmesi için çalışmalarıyla bizlere destek veren Resim Sanatçımız Mahpeyker Yönsel'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.