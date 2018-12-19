Meriç-Ergene Havza yönetim toplantısı

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Namık Kemal Üniversitesi Rektör V. Prof Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Hanlıoğlu, , Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Ergene Derin Desarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, ve OSB Müdürleri katıldı.

Açılış ve bilgilendirme konuşmalarını DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Vali Aziz Yıldırım, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen yaptı. Toplantı, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Tekirdağ Ergene Derin Deniz Desarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan, Edirne Belediyesi Temsilcisi Olcay Aylüayan'ın sunumlarıyla devam etti.

Havza Yönetim Heyeti çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve soru cevap kısmıyla süren toplantı, Koordinatör Vali Aziz Yıldırım'ın değerlendirmeleriyle son buldu.