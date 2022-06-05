İhlas Haber Ajansı

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Mesire alanındaki çöpleri topladılar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ çerçevesinde gönüllü gençler, Müsellim’de bulunan mesire alanını temizleyerek örnek bir davranış sergilediler.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' çerçevesinde gönüllü gençler, Müsellim'de bulunan mesire alanını temizleyerek örnek bir davranış sergilediler.


‘Doğanın dengesini gözet, çevreni koru ve temiz tut' sloganıyla yola çıkan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği gönüllülerine Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü de destek verdi. Etkinlik sonrasında açıklama yapan çevre gönüllüleri, “Doğada dönüşmesi zor olan çöpleri, kirleticileri ve atıkları toplayarak çevremize sahip çıkıyoruz. Toplumsal farkındalık için sen de aramıza katıl” mesajı verdi.

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