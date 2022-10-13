Meslek okulu öğrencileri, okullar için basketbol potası üretiyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem basketbol potası üretiyor hem de mezuniyet öncesi meslek tecrübesi kazanıyor.

"Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" çerçevesinde Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri daha mezun olmadan kentteki okullar için basketbol potası yapıyor. Öğrenciler bunun yanı sıra okul ihtiyaçları için kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin üretimini de üstleniyorlar. Mezuniyet öncesi öğrenciler hem deneyim ve tecrübe kazanıyor hem de ekonomiye büyük katkıda bulunuyorlar.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi çerçevesinde temel eğitim okulları için basketbol potası üretimi yapan Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim atölyesini ve inşaatı devam eden atölye ve laboratuvarları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.