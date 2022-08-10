Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: Tekirdağ'da gökyüzünden adeta su boşaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile uyardığı Tekirdağ'da sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kod ile yaptığı uyarı sonrasında Tekirdağ'da sabah saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini bir anda göstererek gökyüzünden adet su boşaldı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ'ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da duvar ve kapı diplerinde yağışın geçmesini bekledi.

Yağmurun geçmesini bekleyen vatandaşlardan Seyfi İşlek, “Paspas çekçek elimizde inşallah hayırlısı olur. Tekirdağ'ımızdan bayadır böyle yağmur yağmadı. İnşallah Afet olmaz. Yağmur yağıyor diye seviniyoruz yani. Herkesin önlemini alması lazım” dedi.