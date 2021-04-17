İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ’da gökyüzünden adeta çamur yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ'da gökyüzünden adeta çamur yağdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Karadeniz'de Afrika Kaynaklı ‘Toz taşınımı' uyarısının ardından gece saatlerinde Tekirdağ'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı. Etkili olan yağış sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.