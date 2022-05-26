İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden sarı kodla son dakika uyarısı: Trakya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, erken uyarı sistemi ile son dakika verilerini paylaştı.

Trakya bölgesinde sağanak yağış beklenirken, sarı kodla uyarı verildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Bugün itibariyle Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak sarı kodla uyarıda bulunan Meteoroloji, vatandaşları Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.


Yapılan açıklamada, “Bu akşam (26 Mayıs 2022) saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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