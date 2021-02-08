Meteoroloji'den Trakya'ya fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'yi turuncu kod ile uyardı. Uyarıda fırtına ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların daha dikkatli olması istendi.

Meteoroloji'de yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), bugün öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Sisli havanın ardından kar yağışı

Hafta sonunu sisli geçiren Tekirdağ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı tahmin merkezine göre, bugünden itibaren yağışlı sistemin etkisine giriyor. Bugün sağanak yağışlı gösteren Tekirdağ'da Salı günü parçalı bulutlu, Çarşamba, Perşembe sağanak yağış beklenirken, kentte Cuma ise kar yağışlı görünüyor.

Tehlikeli uyarı

Trakya için yapılan turuncu kodlu uyarıda, hava durumunun tehlikeli olduğu ve tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediği olarak biliniyor. Ayrıca turuncu kodlu uyarıyla oluşabilecek hava olayında hasar ve kayıpların oluşması muhtemel.