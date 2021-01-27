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Meteorolojinin turuncu kodla uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor

Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Tekirdağ’da kar etkili oluyor.

Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Tekirdağ'da kar etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Balkanlar üzerinden gelen kar, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'den giriş yaptı. Gece saatlerinde ara ara etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde Tekirdağ'da da kendini gösterdi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı evin çatılarını ve araçların üzerine beyaza büründürdü.


Kar yağışı nedeniyle yolda bulunan araçlarda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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