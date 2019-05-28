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Metruk binada korkutan yangın

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan metruk bir binada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan metruk bir binada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Yangın Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Dibek Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk halde bulunan binadan dumanlar yükselmeye başladı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarılarak, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dumanlar yükselen metruk binadaki yangına müdahale çalışmaları başlattı.



Binaya atılan sigara izmariti yangın çıkardı


İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi sırasından mahalle sakinleri de sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını merakla izledi. İtfaiye erleri çıkan yangını söndürürken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.


Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

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