Metruk binada uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu Hıdırağa Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.Ç. isimli şahsın ikametinin karşısında bulunan metruk binaya uyuşturucu madde sakladığı yönünde bilgi gelmesi üzerine harekete geçerek bahse konu metruk alanda arama yapan polis ekipleri fişeklenmemiş halde yaklaşık 200 gram uyuşturucu maddelerden bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf poşetler ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak firari şüpheli A.Ç. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatarak şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.