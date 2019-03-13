İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Metruk ev korkutuyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, tehlike saçan metruk evin yıkılmasını istiyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, tehlike saçan metruk evin yıkılmasını istiyor.


Hacıevhat Mahallesi Gerçem Sokak ile Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan 2 katlı metruk ev, vatandaşların tepkisini çekiyor. Mahalle sakinlerinden Ergün Köprülü, binanın tehlike saçtığını ifade ederek yetkili makamlarca yıkılmasını istedi.


Ergün Köprülü, "Metruk ev, evimizin bitişinde bulunuyor. Yangın tehlikesi oluşturuyor. Binadan düşen kiremitler, yayalar ve araçlar için tehlike arz ediyor. Binaya kimin girip çıktığı belli değil. Mahalle sakinleri olarak rahatsızlık duyuyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.