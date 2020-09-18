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Metruk yapılarla ilgili ciddi çalışmalar yapılacak

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eylül Ayı Muhtarlar Buluşması’nda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eylül Ayı Muhtarlar Buluşması'nda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Yüksel, hem şehir merkezinde hem de kırsal kesimdeki metruk binalarla ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirtti.


Süleymanpaşa Belediyesi Eylül Ayı Muhtarlar Buluşması toplantısı, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla istişarede bulunan Yüksel, talep ve önerileri dinleyerek not etti. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yatırımları ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, toplantıya katılan muhtarlarla yapımına başlayacak olan projeler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Yüksel 1,5 yılda yapılan hizmetleri aktardı


Göreve geldikleri günden bugüne kadar muhtarların talep ve beklentileri doğrultusunda özellikle kırsal mahallelerde gerçekleştirilen hizmetleri detaylı bir şekilde muhtarlarla paylaşan Yüksel, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları aktardı. Yüksel, özellikle hem şehir merkezinde hem de kırsal kesimdeki metruk binalarla ilgili çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini, Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili muhtarlarla istişare edilerek binaların tespitinin yapıldığını ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yıkım ve temizlik işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.


Süleymanpaşa Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de toplantıda hazır bulunarak, sorumluluk alanları ile ilgili muhtarlardan gelen talep ve önerilere yanıt verdiler. Toplantı sonrası mahalle muhtarları, taleplerine hızlı şekilde çözüm getiren ve her talebi yerine getirmek için çalışan Başkan Yüksel'e teşekkür ettiler.

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