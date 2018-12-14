Meyve üreticilerine eğitim

Tekirdağ'da iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan ve uygulamaya dahil olacak meyve üreticilerine "İyi Tarım Uygulamaları ve Biyoteknik Mücadele" eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ve 30 üreticinin katıldığı toplantıda, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatı konularında bilgilendirmenin ardından sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri tartışıldı.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, iyi tarımın çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığını koruyan, kaliteli, sürdürülebilir bir sistem olduğunu, üründe kalıntı kontrollerinin yapılması nedeniyle kalıntısız ürün ile birlikte tüketicinin de korunduğunu belirtti. Diğer taraftan bitki sağlığı konusunda mücadelenin sadece kimyasal mücadele olmadığını ve biyoteknik mücadelenin de önemli olduğunu söyleyen Sarıkoca, "Üretimde kimyasalların kullanımının azaltılarak daha etkin ve zamanında mücadele yapılabilmesi için biyoteknik mücadele unsurlarının kullanılması ile kullanılan kimyasalların çevresel olumsuz etkilerinin de önüne geçilecektir" dedi.

Yeni teknolojiler konularında da bilgilendirilen üreticiler eğitime yoğun ilgi gösterdi. Toplantı sonunda katılımcılara katılımcı belgesi düzenlendi.