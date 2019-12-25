İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlıkta altın aradılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde define avcılarının define bulma umuduyla mezarlıkta kazı yaptığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde define avcılarının define bulma umuduyla mezarlıkta kazı yaptığı iddia edildi. Açılan çukuru gören mahalle muhtarı definecilere tepki gösterdi.


Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda define avcıları tarafından define bulma hevesiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı öne sürüldü. Kazının yapıldığı yerde incelemede bulunan Hacısungur Muhtarı Günal Kazanç, kaçak kazı çalışmasına tepki gösterdi. Muhtar Kazanç, “Bu aralar define arama olayları meşhur oldu. Biz de mahalleli olarak bunların önüne geçmeye çalışacağız, takipçisi olacağız. Ecdadımızın bulunduğu mezarlıklarda define aranması çok ayıp bir şey. Ölülere de mi saygıları yok? Böyle terbiyesizliğin yapılması hiç hoş değil. Birkaç yerde de kazıp bırakmışlar. Ne yapmak istediklerini anlayamadık. Ama bu işin takipçisi olacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.