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Mezarlıktaki define kazısı 2 yıl önce yapılmış

Tekirdağ Malkara’da mezarlıkta define kazısı yapıldığı şeklindeki iddiaları yalanlayan mahalle muhtarı, çukurların 2 yıl öncesinden olduğunu söyledi.

Tekirdağ Malkara'da mezarlıkta define kazısı yapıldığı şeklindeki iddiaları yalanlayan mahalle muhtarı, çukurların 2 yıl öncesinden olduğunu söyledi.


Şarköy yolu yakınındaki Ballı Mahallesi mezarlığında birkaç gün önce çıkan define kazısı iddiaları üzerine açıklamada bulunan Mahalle Muhtarı Bekir Görgüç, iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.


Mezarlık çevresinde incelemelerde bulunan Ballı Mahallesi Muhtarı Bekir Görgüç, “Mezarlıktaki 2 ayrı çukur 2 yıl önce de vardı. Bahsettiğim tarihten itibaren şu ana kadar mezarlıkta herhangi bir kazı veya tahrip etme durumu söz konusu değil. Define arandığı öne sürülen çukurların 2 yıl öncesinden kazılmış olduğunu hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

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