MHP Muratlı İlçe Başkanı Tufan'ın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muratlı İlçe Başkanı Hüseyin Tufan'ın eşi Nurel Tufan, yakalandığı Covid-19 salgınından ötürü bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi Mezarlığı'nda 50 yaşında hayatını kaybeden Nurel Tufan için düzenlenen cenaze törenine; MHP MYK Üyesi Çığır Doğu Zorlu, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, MHP'li Belediye Meclis Üyeleri, Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, Muratlı Ülkü Ocakları Başkanı Burak Köprülü ile Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Gençtürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan ve Yönetimi, CHP İlçe Başkanı Sedat Gürler ve Yönetimi, çok sayıda siyasetçi, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle sakinleri ve Tufan ailesinin yakınları katıldı.

Duaların ardından Nurel Tufan gözyaşları arasında toprağa verildi.