Millet İttifakı'nın destekçileri Başkan Rasim Yüksel ile bir araya geldi

31 Mart yerel seçimlerinde Ergene halkının oyları ile yeniden Belediye Başkanlığına seçilen Rasim Yüksel'i İYİ Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı İrfan Alver, Ergene İlçe Başkanı Sadi Ersöz, Ergene Belediyesinin İYİ Partili meclis üyesi Erhan Baştak ve ilçe yönetimi makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Yüksel, “31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde Ergene'mizde İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı anlaşması yaptık, bu anlaşmada hiçbir pazarlık ya da çıkar gözetilmedi. Bu başarı hepimizin başarısı, Ergene halkının başarısı. Hizmetlerimizden, çalışmalarımızdan memnun olan Ergene halkı oyunu bizden yana kullandı. Yeni dönemimizde çok daha fazla çalışacağız. 5 yıl önce yeni kurulan bir Belediye olmamıza rağmen kısa sürede Trakya'nın konuştuğu bir ilçe haline geldik, şimdi yeni dönemimizde Türkiye'nin konuşacağı bir ilçe olacağız.” dedi.

İYİ Parti yöneticileri de Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i tebrik ederek yeni dönemde yapacağı çalışmalarında kolaylıklar diledi.