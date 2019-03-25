İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Malkara'da öğretmenle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’ programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında eğitim camiasıyla bir araya geldi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malkara Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen programda öğretmen ve yöneticilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, programın ardından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.