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Milli Eğitim, öğrencilerin başarı ve devamsızlıkları için toplandı

Tekirdağ’da mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının azaltılması, ders başarıları ve yükseköğretime geçişleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumsal dış değerlendirme raporu konularının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Tekirdağ'da mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devamsızlıklarının azaltılması, ders başarıları ve yükseköğretime geçişleri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumsal dış değerlendirme raporu konularının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısı” saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın açılış konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Çakal tarafından kurumsal dış değerlendirme raporu, öğrencilerin ders başarılarını ve yükseköğretime geçişlerini izleme ve değerlendirme raporu, devamsızlıkların azaltılmasıyla ilgili çalışmaları izleme ve değerlendirme raporu sunumları yapıldı. Sunum yapılan konularla ilgili yapılacak iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve bu hususta oluşturulacak il eylem planı üzerinde tartışıldı. Dilek ve temennilerin alınmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın değerlendirme konuşmalarıyla toplantı sona erdi.

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