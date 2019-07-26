Milli judocu Almanya'da mindere çıkacak

Mustafa Koç, 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Kupası'na katılacak. Turnuvada 40 ülkeden 174 kadın ve 236 erkek sporcunun yer alması bekleniyor.

Mustafa Koç, Berlin'de 27-28 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Kupası'nda ter dökecek. Avrupa Kupası'nın hemen ardından 29-31 Temmuz tarihlerinde ise yine Berlin'de ortak çalışma kampına katılacak olan Koç, hedefinin altın madalya olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Hollanda'nın Papendal kentinde düzenlenen uluslararası çalışma kampında yer alan başarılı sporcu, Berlin'deki Avrupa Kupası için son hazırlıklarını tamamladı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Nelda Şilli, yaptığı açıklamada, "Berlin'de düzenlenen Avrupa Kupası ile gençler kategorisinin sezonunu açıyoruz. Bu sene için gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonalarından madalya bekliyoruz. Mustafa'yı daha önce Grand Prix ve Grand Slam gibi büyük turnuvalarda denedik ve bu turnuvaya hazır olduğunu düşünüyorum'' dedi.

8 kadın ve 10 erkek sporcudan oluşan Milli Takım kafilesinde yer alan Koç, 28 Temmuz Pazar günü mindere çıkacak.