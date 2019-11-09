Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

Milli Üretim Üssü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nin (TEKMÜSKOOP) temeli Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Velimeşe OSB'de düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan ve 2023 yılına ilişkin olarak hazırlanan kalkınma planında özel hedefler belirlediklerini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Hedefimiz bu plan döneminde 64 tane yeni organize sanayi bölgesinin devreye girmesi 31 tane sanayi sitesinin, 18 tane endüstri bölgesinin devreye girmesini planlıyoruz. Bu dönemde organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, orta ölçekli sanayi bölgelerinin altyapılarını yapmak için de plan çalışmalarında 8 milyar lira kaynak ön gördük. Çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de çalışmalar yürütüyoruz. Gerekli kaynak temini için de olumlu adımlar atılacağını biliyorum. İnşallah 2020 yılından başlamak üzere bu kaynakları arttırmak suretiyle bu işlerde önemli bir hız alacağız” dedi.

Temeli atılan projenin en önemli anlamını da aktaran Ağbal, “Nasıl Türkiye kabuğuna sığmıyorsa, Türkiye her anlamda büyüyorsa bizim artık sanayici esnafımız da mevcut 100 metrekare, 150 metrekare olan dükkanlarına, iş yerlerine sığmıyor hakikat bu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çorlu Kaymakamlığına da vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butonlara basarak sembolik olarak temel atma törenini tamamladılar.