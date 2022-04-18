Mimar Sinan'ın torunları geçmişinden ilham alarak geleceğini tasarladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türkiye Mimarlar Odası Çerkezköy Şubesi öncülüğünde başlatılan ‘Çocuk Gözünde Mimarlık' projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerinin yaptığı eserler görücüye çıktı.

Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Çerkezköy'de anaokulu öğrencilerinin hayal güçleriyle tasarladıkları eserler beğeniye sunuldu. Türkiye Mimarlar Odası Çerkezköy Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte minik mimarlar, hazırladıkları eserleri görücüye çıkardı. Anıtkabir'den Selimiye Camii'ne, Galata Kulesi'nden havuzlu bahçeli evlere kadar eserlerinin tanıtımını yapan öğrenciler, mimarlığa bakış açılarını ve hayal güçlerini konuşturdular.

Mimar Sinan'ı Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki anaokulunu pilot okulu olarak seçtiklerini belirten Mimarlar Odası Çerkezköy Şube Başkanı Sinan Meral, “Çocuklarımızın Mimar Sinan'ın eserleri ya da hayal ettikleri herhangi bir eseri aileleri ile birlikte yapması için bu projeyi ürettik. Bu projeye 90 ailemiz katıldı. Biz bunların içindeki 5 projeyi Çerkezköy Kaymakamlığı'na, 5 projeyi Belediye Başkanlığı'na, 5 projeyi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ziyaretlerimizde götüreceğiz. Ayrıca projeler arasından seçtiğimiz eserleri yerel ve ulusal olarak açacağımız sergilerde kullanmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.