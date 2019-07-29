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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri çöplük mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.D. yönetimindeki 34 CJK 95 plakalı panelvan minibüs ile karşı yönden gelen H.E idaresindeki 59 AAT 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan minibüs şoförü R.D. ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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