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Minibüs şoföründen insanlık örneği

Tekirdağ Malkara’da minibüs şoförü Özkan Dolay, tesadüfen rastladığı kazada sürücünün yardımına koştu.

Tekirdağ Malkara'da minibüs şoförü Özkan Dolay, tesadüfen rastladığı kazada sürücünün yardımına koştu.


Malkara - Şarköy yolu üzerinde minibüsüyle Sağlamtaş Mahallesi'ne seyreden şoför Özkan Dolay, Şarköy istikametine giden bir otomobilin Aksakal mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole uçtuğunu gördü.


Aracını durdurup hemen yardıma koşan duyarlı minibüs şoförü Dolay, kazazedelerin yanına gitti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, çağrılan çekici vasıtasıyla kaza yapan otomobil girdiği şarampolden çıkarıldı.


İnsanlık görevini yerine getirdiğini ifade eden minibüsçü Özkan Dolay, “Önümde oldu olay. Görünce kayıtsız kalamazdım. Hemen yardıma koştum. Neyseki can kaybı ya da yaralananın olmaması sevindirici” diye konuştu.

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