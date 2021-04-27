Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsten 3 tank kaçak akaryakıt çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu KOM ekiplerince kaçak akaryakıt yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kaçak akaryakıt üretimi yapan, satan şahıslar ve kurumlarla ilgili yapılan araştırmalarda, şüpheli bir minibüs tespit edildi.

Minibüste yapılan aramalarda biter tonluk 3 tankın kaçak akaryakıt ile dolu olduğu tespit edildi. 3 ton kaçak akaryakıt IBC tanklarla muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.