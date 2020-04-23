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Minik Azra'dan anlamlı şiir

Tekirdağ Malkara’da ailesiyle birlikte evde hazırladığı 23 Nisan şiirini okuyan minik Azra’nın performansı büyük beğeni topladı.

Tekirdağ Malkara'da ailesiyle birlikte evde hazırladığı 23 Nisan şiirini okuyan minik Azra'nın performansı büyük beğeni topladı.


Covid-19 nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler, bayramı evlerinde kutluyor. Hüseyin Köse İlkokulu 3/B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Azra Bilgi Yılmaz, Malkara ilçesinde görev yapan polis memuru babası Tayfun Yılmaz ve annesiyle birlikte hazırladığı 23 Nisan şiirini evinde seslendirdi. Hazırlanan klip, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Minik Azra'nın öğretmeni Aysel Çetok Kayar da bu güzel klip için tebrik mesajlarını iletti.


Minik Azra'nın sevimli performansı ailesini de gururlandırdı.

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