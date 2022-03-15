Minik öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Tepe İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü münasebetiyle sınıf öğretmenleri Huriye Küçükibrahimoğulları ve Özel Eğitim Öğretmeni Meral Köse eşliğinde İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular.

Çerkezköy'de geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul yıldönümü etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Tepe İlkokulu'nun minik öğrencileri de İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudular. Öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Okulumuzda 2 tane özel eğitim sınıfımız var. Toplumda birçok engelli bireyimiz var. En önemli amacımız farkındalık oluşturmak. Ben hem sınıf öğretmenimize hem de hocamıza çok teşekkür ediyorum. Burada okul içinde bulunan sınıflarla çocukların uyumlu bir şekilde eğitim öğretim yapması bizim en büyük amacımız. Bütün sınıflarımızda da bu çalışma yapılıyor. Ben bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi

“Öğrencilerimiz büyük bir gayretle söylüyorlar”

Yaklaşık 1 aylık hazırlık süreçlerinin olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Huriye Küçükibrahioğulları ise, “Geçtiğimiz hafta gerçekleştireceğimiz program yoğun kar yağışı nedeniyle bugüne ertelenmişti. Öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı işaret dili ile seslendirmesi büyük bir farkındalık. Ali Baba'nın Çiftliği'ni de öğrencilerimiz büyük bir gayretle söylüyorlar. İlerleyen süreçte farklı etkinliklerimiz de olacak” diye konuştu. Özel Eğitim Öğretmeni Meral Köse ise, “Öğrenciler çok ilgiliydiler. Onların ilgisi de bizi çok mutlu etti. İstiklal Marşı çok önemli. Bunu herkesin okuması lazım. Burada işaret dili ile okuyarak farkındalık oluşturmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu” sözlerini kullandı.