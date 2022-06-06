Minik öğrenciler yıl sonu etkinliğinde buluştu

Sınıf öğrencileri yılsonu etkinliklerini Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kendi okullarında gösteri sahnesi olmadığı için Süleymanpaşa Belediyesi ile iletişime geçen öğrenciler, hazırladıkları skeçlerle Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde eğlenceli anlar yaşanmasını sağladılar. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte hem 4-A hem de 4-B Sınıfı öğrencileri gösterilerini arkadaşları ve velilere sergilerken performansları ile izleyicilerden alkış aldı.

Küçük yaşta tiyatroya yönelen geleceğin oyuncuları minikler desteklerinden dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.