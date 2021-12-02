Minik öğrencilere diş bakım seti

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her öğrenciye içerisinde diş macunu, diş fırçası ve hijyenik çocuk maskesi bulunan diş bakım setlerini hediye etti.

Kampanya kapsamında diş bakım setlerinin dağıtımını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Anaokulu'nda başlattı. Yüksel'e Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla da katıldı.

Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Yüksel, her öğrenciye içerisinde diş macunu, diş fırçası ve hijyenik çocuk maskesi bulunan diş bakım setlerini hediye etti. Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Başkanı Yüksel, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak amacıyla şehrimizdeki anasınıflarını kapsayan diş bakım setlerimizin dağıtımına başladık. Bir araya geldiğimiz çocuklarımızla, ağız ve diş sağlığının önemini konuşarak, Süleymanpaşa'mızda 7'den 70'e daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için yürüttüğümüz çalışmaları anlattık. Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız diş fırçası, diş macunu ve hijyenik maskelerden oluşan paketlerimizi miniklerimize armağan ettik. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.