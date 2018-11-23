Minikler AFAD'ı tanıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hizmet veren özel bir kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Minik öğrenciler afet ve acil durum hakkında bilgilendirildi.

Ziyarette ilk olarak AFAD Tekirdağ Müdürlüğü Toplantı Salonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından çocuklar için hazırlanan Afet Bilinci Eğitimi ile ilgili kısa film gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrencilere AFAD yerleşkesinde bulunan hizmet binası ve yönetim merkezi gezdirildi. Arama kurtarma araç ve gereçleri tanıtımı yapılarak İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bu sayede Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü daha yakından tanıyan minik öğrenciler, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü personeline teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.