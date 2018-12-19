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Minikler, enerjiyi TREDAŞ'TAN öğrendi

4-5 yaş grubu kreş öğrencileri, enerjinin, elektriğin ne olduğunu ve enerjiyi verimli kullanma bilgilerini, Trakya Elektrik Dağıtım A.

Ş (TREDAŞ) Genel Müdürlüğünde düzenlenen program yardımıyla eğlenerek öğrendi.


TREDAŞ, sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirdiği projelere, çocuklarla yaptığı etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda, TREDAŞ yetkilileri Tekirdağ Defne ve Çınar Kreşi'nden gelen minik öğrencileri enerji verimliliği konusunda bilgilendirdi. TREDAŞ Yatırımlar Direktörü Mehmet Dönmez, elektriğin ne olduğunu, enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda öğrencileri bilgilendirdi.


Önceden kurulan düzenekle, lamba ve rüzgar türbini çalışması da çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. TREDAŞ bünyesinde bir sepetli araç getirtilerek, sembolik aydınlatma tamiri yapılarak, çocukların elektrik konusunda pekiştirme yapmaları da sağlandı.

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