Minikler trafik eğitimi aldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trafik şube müdürlüğü ekipleri tarafından Çerkezköy Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim programı düzenlendi. Minik öğrencilere temel trafik eğitimleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi. Kırmızı ışık, yeşil ışık, yaya önceliği gibi temel trafik eğitimlerinin yapıldığı etkinlikte öğrenciler dikkatle görevli polis memurlarını dinledi. Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte öğrencilere bilgilendirici broşür de dağıtıldı.