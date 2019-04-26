Minikler üniversitede salatalık fidesi dikti

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve eşi Selda Şahin himayelerinde Proje Ofisi Koordinatörlüğü organizasyonu ile Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ve Aka Koleji Anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla salatalık fidesi dikimi yapıldı.

Teknik Bilimler MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ile Öğr. Gör. Dr. Fatma Funda Özdüven'in yürütücülüğü ve Proje Ofisi Koordinatörlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen faaliyette minik üreticiler, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile sera ortamında salatalık dikimi yaparak bitki ve toprağı tanımaları sağlandı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in eşi Selda Şahin ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı'nın eşi Hatice Çakıcı minik üreticilerle birlikte salatalık dikimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde planlanan proje ile sebze yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitimler ile 4-6 yaş grubu çocukların bitki ve toprağı tanımak, doğa sevgilerini artırmak, çocuklarda çevre bilincini ve duyarlılığını oluşturmak amaçlanıyor.